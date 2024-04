Gaza | sette operatori della Ong World Central Kitchen uccisi in un raid di Israele

Almeno Sette persone persone che lavoravano per la organizzazione non governativa americana World Central Kitchen dello chef José Andres sono state uccise in un raid aereo nella Striscia di Gaza . Lo ... (linkiesta)

Gaza, uccisi 7 operatori umanitari: 4 sono occidentali. Israele: "Tragico incidente" - Questa notte sette operatori umanitari sono stati uccisi nell'attacco israeliano a Deir el-Balah, nella striscia di Gaza. Al Jazeera conferma l'uccisione degli operatori umanitari: le sette vittime so ...ilgiornale

Operatori umanitari morti a Gaza, in un video Zomi Frankcom mostrava una cucina di Deir-al-Balah - sette operatori sanitari della ong statunitense World Central Kitchen uccisi da un raid israeliano | CorriereTv ...video.corriere

Gaza, uccisi sette operatori umanitari in raid israeliano - IN AGGIORNAMENTO - sette (e non quattro come sembrava inizialmente) operatori umanitari internazionali dell'associazione World Central Kitchen sono rimasti ...lapresse