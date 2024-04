Gaza | il terrorista «fantasma» e i tre missili sul convoglio | così sono morti i 7 operatori dell’ong Netanyahu | «Non deve accadere mai più» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Setteumanitari della ong World Central Kitchenrimasi uccisi in un raid condotto da Israele anella serata di ieri, 1° aprile, mentre ilera impegnato in una missione di distribuzione di aiuti alla popolazione. Le sette vittimetutte straniere: cinque di nazionalità australiana, polacca e britannica, due palestinesi con doppia cittadinanza, l’uno americana e l’altro canadese. L’ong ha annunciato questa mattina l’immediata sospensione delle sue attività umanitarie nella Striscia, in tali condizioni: «Prenderemo decisioni sul futuro del nostro lavoro presto». Insieme alla spagnola Open Arms, World Central Kitchen ha portato a metà marzo il primo carico di aiuti dal mare aCity. Ma ora ha ordinato anche il dietrofront di un’altra nave carica di ...