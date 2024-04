Gaza | Gb convoca ambasciatore Israele

Il governo britannico ha convoca to l' ambasciatore israeliano a Londra dopo l' uccisi one di 7 Volontari , fra cui tre cittadini britannici, colpiti a morte da un raid contro un convoglio dell'ong ... (quotidiano)

Israele uccide sette volontari a Gaza - Facveano parte di una Ong e portavano cibo. Netanyahu: ‘È stato un caso, non succederà più’. Ma le diplomazie occidentali gli si rivoltano contro ...laregione.ch

Gaza, tre britannici e un americano tra i 7 volontari uccisi. Usa: indignati, serve indagine completa - Sono tre i cittadini britannici uccisi con altri 4 operatori umanitari nel raid israeliano che ha colpito un convoglio dell'ong americana Wck mentre portava aiuti nella Striscia di Gaza.ansa

A Gaza trucidati 7 membri di una ong americana: l'ennesimo orrore che Israele vuole spacciare per errore - 'L'assistente del presidente e consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, insieme al segretario di Stato Antony Blinken, hanno convocato oggi [1 aplrile, ndr] il gruppo consultivo strategic ...fai.informazione