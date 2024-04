Gaza | dopo l’attacco a World central kitchen le ong Anera e Project Hope annunciano lo stop agli aiuti | “Impossibile lavorare in sicurezza”

(Di martedì 2 aprile 2024) Mentre la situazione umanitaria adiventa di giorno in giorno più drammatica,israeliano al convoglio dell’organizzazione umanitariacostringe altre ong a sospendere la distribuzione dinella Striscia. Oltre alla stessa Wck, a fermarsi saranno American Near East Refugee Aid (), che operava a sua volta nella distribuzione di cibo, e, che gestiva strutture sanitarie a Rafah ed Deir al-Balah e garantiva forniture mediche. Perl’uccisione dei sette cooperanti di Wck è stata l’ultima goccia “meno di un mesel’ancora non spiegata uccisione di Mousa Shawwa, coordinatore per la logistica di, insieme alla perdita di ...

