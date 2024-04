Gaza | ciò che rimane dell’ospedale di Shifa dopo il ritiro dell’esercito israeliano Il direttore | “Fuori uso per sempre”

Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) afferma che "26 pacchi di aiuti umanitari sono finiti in mare " durante l'ultimo lancio aereo di assistenza umanitaria eseguito ieri nel nord della ... (quotidiano)

"Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina: tutti per tutti! Inoltre, faccio nuovamente appello a che ... (quotidiano)

Gaza, il terrorista "fantasma" e i tre missili sul convoglio: così sono morti i 7 operatori dell'ong. Netanyahu: "Non deve accadere mai più" ...: ...ai Paesi e alle famiglie degli operatori umanitari di World Central Kitchen uccisi a Gaza", ha ... E ciò nonostante, come rivendicato oggi dalla stessa ong, i mezzi in viaggio nella zona di Deir al - ...

Attacco contro Ong a Gaza, Netanyahu: 'Un errore. In guerra succede'. Il: ...forze contro persone innocenti nella Striscia di Gaza ". E ha aggiunto: "Questo succede in guerra. Lo stiamo controllando attentamente. Siamo in contatto con i governi e faremo di tutto affinché ciò ...