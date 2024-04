(Di martedì 2 aprile 2024) Zomi Frankcom aveva 43enne e lavorava da cinque anni per la World Central Kitchen. Saif Issam Abu-Taha era un autista e traduttore palestinese. Damian Soból, 36 anni, polacco, lavorava in cucina

Investimenti, energia e Gaza : di questo ha discusso una delegazione del congresso americano al Cairo con i vertici del governo in un momento complicatissimo della guerra in Medio Oriente, ma al ... (formiche)

Gaza, chi sono gli operatori umanitari uccisi nel raid - Zomi Frankcom aveva 43enne e lavorava da cinque anni per la World Central Kitchen. Saif Issam Abu-Taha era un autista e traduttore palestinese. Damian Soból, 36 anni, polacco, lavorava in cucina ...vanityfair

Palestinese a Firenze lancia raccolta fondi per la famiglia a Gaza - In questo momento su GoFundMe sono tante le raccolte fondi per aiutare chi si trova a Gaza, molte le storie presenti su una pagina che contiene anche indicazioni pratiche su come raccogliere fondi per ...gonews

Gaza, la Commissione Ue: "Il diritto umanitario va rispettato" - La Commissione europea ha chiesto di aprire "un'indagine approfondita" sulla morte dei sette operatori della Ong statunitense World Central Kitchen, uccisi ieri in un raid israeliano a Gaza, dove ...redattoresociale