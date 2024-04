Gasperini ironizza su Carnesecchi | “Fa parate decisive | ma deve mettere l’ammorbidente sui piedi”

(Di martedì 2 aprile 2024) “La prima partita è sempre notevolmente importante, soprattutto perle basi in vista del ritorno: è una prima parte di una sfida molto importante e dovremo fare un’ottima prestazione già domani”. Gian Pieroapre così la conferenza stampa che anticipa Fiorentina-Atalanta, la semifinale d’andata di Coppa Italia che si gioca mercoledì (3 aprile) al Franchi. “Mi aspetto una partita equilibrata, con diverse fasi. In campo ci sono due squadre con caratteristiche ben precise: noi siamo in un buon momento ma dobbiamo stare attenti, concentrati e con la fiducia giusta per giocare questa gara che è una semifinale da giocare al meglio”. Fiorentina-Atalanta, la conferenza stampa diIl momento positivo: “Sono molto orgoglioso di questo periodo, ci sono tantissime gare, ma essere dentro tutte le competizioni è qualcosa ...

Il Napoli spiegato con semplicità da Gasperini: "Resta forte, ma si vede che non ha entusiasmo" - Sensazione rimarcata nel post-partita in conferenza stampa anche da Gian Piero Gasperini che in un passaggio s'è espresso con grande sincerità: " Ha trovato un Napoli demotivato Quali sono i demeriti ...tuttonapoli

Panatta ironizza sulla Juve di Allegri: "Non pensavo esistesse la difesa a sei" - La Juventus perde ancora, dopo una partita giocata tutt'altro che bene contro la Lazio. I tifosi si arrabbiano, avversari e commentatori ironizzano. Tra questi, Adriano Panata. L'ex tennista, ospite ...tuttonapoli

Atalanta, i convocati in vista del Napoli: Koopmeiners recupera. Out De Ketelaere - Gian Piero Gasperini, allenatore del'Atalanta, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida del Maradona contro il Napoli.areanapoli