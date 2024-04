Gaeta | “La storia di Daniele è la positiva sinergia istituzioni-associazioni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladidimostra come Napoli possa essere un esempio ditra diverse, mondo delledi volontariato e animaliste e società civile per risolvere situazioni complicate e dare risposte efficaci e concrete ai cittadini”. Lo dice la consigliera regionale di Demos-Europa Verde, Roberta, che si è subito attivata per consentire ae ai suoi cani di essere presi temporaneamente in carico e risolvere una situazione che si protraeva da tempo.è un senza fissa dimora che vive da anni a Napoli e che sta attraversando un momento delicato, perché deve sottoporsi a un’operazione chirurgica. L’intervento è in programma il 4 aprile all’ospedale del Mare, ma il 48enne aveva ...