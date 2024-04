Futuro Thiago Motta | l’agente | «Gioca un calcio da squadra importante»

Thiago Motta , allenatore del Bologna accostato al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul suo futuro (pianetamilan)

Quattro giorni di riposo. Non era il caso di tirare il collo a un gruppo ridotto ai minimi termini per la presenza, in rosa, di quindici elementi che hanno risposto alle chiamate delle rispettive ... (sport.quotidiano)