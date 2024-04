“Fuori per colpa sua” Amici 23 | Giovanni eliminato | veleni su Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Le tossine della seconda puntata del serale di23 non saranno smaltite tanto facilmente, l’eliminazione di Nicholas eè destinata a sollevare malumori ancora per molto. Proprio suè intervenuto, il commento del ballerino non è però piaciuto ad una fetta dei fan del programma. Nelle ore scorseaveva spiegato di essere comunque soddisfatto del suo percorso all’interno della scuola di. >>“Ciao, grande Barbara”. Lutto nella tv, morta la famosa attrice. Il terribile annuncio del figlio: “È successo in casa” “È finita – scriveva nelle ore successive sui social -. Siamo arrivati. Ho già scritto una lettera a loro (ai suoi compagni di avventura) in cui dico che sono veramente troppo bravi. Proprio a livello di ...