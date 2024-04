Frosinone vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ciociari devono evitare la retrocessione, mentre i felsinei vogliono coronare il sogno Champions.vssi giocherà domenica 7 aprile 2024 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Lo spettro della retrocessione inizia a farsi concreto per i ciociari che hanno vinto una sola partita nelle ultime oggi. La squadra di Di Francesco è crollata e il quart’ultimo posto, in piena zona rossa, lo testimonia pienamente I felsinei non smettono di sognare visto il quarto posto occupato attualmente. La squadra di Motta, reduce da sette vittorie nelle ultime ore, è sempre più proiettata verso una storica qualificazione in Champions League LE...