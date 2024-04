Frankie Muniz | Ecco perché sono assente in due episodi di Malcolm

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) La star della serie tv anni 2000 ha spiegato il motivo che lo spinse a non partecipare a due puntate dello show.è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del ragazzino protagonista della serie tv, andata in onda dal 2000 al 2006. L'attore compare in tutti glidelle sette stagioni a differenza di un paio di puntate nelle quali è. Ospite del programma tv I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!,ha spiegato di aver abbandonato temporaneamente la produzione per protesta:"Ciduein cui non ci, lasciai il set. Tutti avevano paura di ribellarsi quando certe persone controllavano o erano scortesi o mancavano di rispetto. Come se camminassero sulle spine". …