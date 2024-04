Frana sulla strada Tartano isolato fino al pomeriggio Poi il via libera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Il maltempo ha creato tanti disagi in Valtellina nel weekend di Pasqua. Frane, piccoli smottamenti, neve copiosa sopra i 1600 metri, strade interrotte, piccole slavine. Tutte, per fortuna, con un unico comune denominatore: nessuna persona è stata coinvolta direttamente negli eventi. La situazione più grave è quella che si è registrata a, Comune nella zona del Morbegnese intorno a 1.200 metri di altezza, dove nella mattinata di ieri, intorno alle 7.30, è scesa unadi grosse dimensioni che ha invaso la Provinciale numero 11 isolando di fatto il paese, 200 anime, e isolando anche i numerosi turisti presenti nelle strutture ricettive e nelle seconde case, saliti per trascorrere un tranquillo weekend pasquale,alle 16. Nel corso della mattinata e del primoi Vigili del Fuoco di Morbegno, ...