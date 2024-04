FOTO La ‘meglio gioventù’ giallorossa | i millenials della Strega in rampa di lancio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon solo Mario Perligieri (2005) e Lorenzo Carfora (2006). Il settore giovanile del Benevento è pieno di ragazzi interessanti che potrebbero in futuro esordire in prima squadra, esattamente come hanno già fatto i due attaccanticantera. Oltre a loro, poi, è opportuno ricordare che sono transitati nel settore giovanile giallorosso anche Christian Pastina (2001), Angelo Talia (2003), Angelo Viscardi (2004), Francesco Rillo (2000) e Riccardo Rossi (2004), tutti in pianta stabile nelle rosa di mister Auteri. Nonostante la retrocessione in Lega Pro che non avrebbe obbligato il Benevento a partecipare a tutti i campionati nazionali giovanili, la società ha voluto mantenere lo stesso impianto confermando la sua presenza al via dei tornei Under 17, 16 e 15, proprio per non disperdere il proficuo ...