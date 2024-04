FOTO – Inter-Empoli | il migliore in campo votato dai tifosi Ritorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Ieri sera si è giocatae la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto altri tre punti vincendo per 2-0 a San Siro. Ihannoil loroin, il club nerazzurro lo ha reso pubblico su Twitter. MOTM – In una serata come quella di ieri a San Siro è difficile scegliere chi possa essere ilin. L’ha vinto per 2-0 contro l’e si sono messi in mostra diversi giocatori: da Federico Dimarco e Alessandro Bastoni fino ai subentrati Denzel Dumfries e Alexis Sanchez. Ihanno però scelto un altro nerazzurro come MOTM di giornata. #Fans avete deciso! Il #MOTM di #è… Barella ...