FOTO Autismo | luci | cuori e azioni accesi non solo il 2 aprile

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDalla pizza preparata direttamente dai ragazzi autistici, organizzata dall’Associazione “il Fiorellino e la tartaruga”, alla sfilata in blu lungo Corso Vittorio Emanuele con colazione e aperitivo tutti insieme con l’Associazione E.T.S Pianeta, sino ad un’altra serie di manifestazione di sensibilizzazione tenute nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’. Il 2è stata pensata come una giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente e porre sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti delle persone nello spettro autistico. In Italia, la frequenza dei casi diè in costante aumento, un fenomeno che pone sfide significative nel campo della salute mentale e del supporto ...