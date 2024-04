Forse sì | l' Isola dei famosi | Giovanni Minoli irride Elly Schlein e il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Si parla delle elezioni europee nel salotto di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 2 aprile e, con ironia e gentilezza, tira una bordata alla sinistra sulla questione delle candidature. Il conduttore infatti mostra un intervento di Pina Picierno, eurodeputata del Pd, che sempre nel suo studio aveva detto: "La questione delle liste nel nostro partito è iniziata in modo un po' scomposto, perché è arrivata prima sui giornali e poi negli studi televisivi". E ancora: "Io credo che debba essere riportata su un binario politico, e lo dico da militante del partito: le discussioni si fanno nelle direzioni dove vengono avanzate proposte. Insomma, non siamo certo l'deie non siamo neanche in un contest televisivo. Il Pd si è tenuto in piedi in questi anni grazie alla forza di ...