Forma – Civitavecchia

(Di martedì 2 aprile 2024)Via Trieste, 9 – 00053Telefono: 0766/672647 Sito Internet: Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14/16€, primi 17/23€, secondi 22/26€, dolci 8€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Lieve calo di voto per questo ristorante di, la cui cucina si muove tra tradizione e creatività ma non è esente da errori, come quelli constatati durante la prova di quest’anno, evidenziando una certa pesantezza in alcune preparazioni, dovute anche all’eccesso di condimento in dei casi. Dopo un anonimo supplì di gamberi e una semplice fettina di pane tostato con burro e alici, gentilmente offerti come benvenuto, abbiamo assaggiato l’antipasto chiamato l’uovo mare, ossia un uovo morbido con crudo di tonno al lime, patata fondente e uova di salmone, che si è rivelato un piatto pasticciato e non armonico; ...