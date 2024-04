Fontana | l’onda dello spazialismo L’arte spiazzante di tagli e buchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Chissà se, oggi, davanti a opere battute a cifre astronomiche, la grande mecenate e collezionista statunitense Peggy Guggenheim lo avrebbe detto ancora: "è a mio avviso terribilmente noioso, con tutti quei buchetti". Così, prima di ricredersi, aveva liquidato Lucio, il rivoluzionariodel secondo ’900, l’artista deie dei. Era abbastanza normale che accadesse, ricorda, oggi, una grande amica di, l’artista Fausta Squatriti: "Era adorato dagli artisti e odiato dai borghesi – spiega – perché non capivano la ragione di questoo. Era un gesto provocatorio. Per un artista fare qualcosa che non vuol dire niente è andare all’aldilà". Voci di ieri e di oggi che si intersecano con quella ...