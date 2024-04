Fondazione Vassallo | alla Camara la presentazione della favola ‘Maratea e la foca monaca’

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCamera dei Deputati si terrà laufficiale“Maratea e lamonaca“, opera di Dario, evento programmato per il prossimo 9 aprile alle ore 15.00 nella suggestiva corniceSala Matteotti, situata in Piazza del Parlamento a Roma. La, promossa dAngeloe supportata da Iod edizioni, sarà arricchita dalle splendide illustrazioni di Violante Varriale e vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui il VicepresidenteCamera dei Deputati Sergio Costa, il Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli e il rappresentante delle Imprese di Pesca di Maratea Manuel Chiappetta. Questo ...

