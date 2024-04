Follia organizzata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 aprile 2024) Mangia male e usa i farmaci per dimagrire. Questa e’ , che spinge le persone ad usare la semaglutide, un farmaco artificiale per eliminare grasso in eccesso. Viviamo in una società grasso fobica. In questo tempo molte persone nel mondo e in Italia stanno assumendo questo farmaco artificiale, la semaglutide, per eliminare il loro eccesso di grasso. Scrivo il reale scenario che convive con questo farmaco, usato per dimagrire. In noi c’è un ormone, si chiama in sigla GPL-1, nasce da cellule particolari poste sulla parete dell’intestino. In base agli alimenti ingeriti questo ormone viene prodotto oppure non si ha. L’ormone GPL-1 agisce sull’ipotalamo e riduce l’appetito. Agisce sul pancreas producendo più insulina. Svolge azioni in altri organi corporei, confermando l’intestino un organo guida ormonale e metabolica dell’intero organismo. Per dimagrire occorre partire ...