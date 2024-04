Fognini-Gaston oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Fabiose la vedrà contro Hugonel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il veterano ligure è in fiducia dopo le due buone partite vinte nel tabellone cadetto, in cui ha prevalso in tre parziali rispettivamente sul francese Mathias Bourgue e sull’austriaco Lucas Miedler. Adesso sul suo cammino c’è un altro tennista transalpino, classificato alla posizione numero 89 del ranking mondiale. Quest’ultimo non si trova in un grande momento di forma e in questi primi tre mesi di stagione è riuscito a portare a casa solamente due incontri a livello di circuito maggiore. Tra i due giocatori non ci sono precedenti, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ...