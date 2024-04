Flavio Cobolli sorpassa Lorenzo Sonego nel ranking ATP! Nuova classifica e duello a Marrakech

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024)ha sconfitto il giordano Abdellah Shelbayh in due rapidi set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano non ha avuto particolari problemi a liquidare la wild card asiatica sulla terra rossa della località marocchina e a proseguire la propria avventura, guadagnandosi così il diritto di fronteggiare l’insidioso russo Pavel Kotov. Il 21enne si rialza prontamente dopo non aver raccolto molto sul cemento dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, puntando a ottenere un risultato degno di notta in questa kermesse che apre ufficialmente la grande stagione sul mattone tritato. Il risultato odierno assume un significato molto importante per, perché ha operato il sorpasso ai danni di...