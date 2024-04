Firenze | l’ex ct Prandelli vuole un cancello per la sua villa | in 45 fanno ricorso al Tar

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Unal Tar per non far realizzare un nuovodi accesso alla proprietà fiorentina dell'allenatore Cesare. Lo hanno firmato 45 residenti del Bobolino, zona di pregio, contro l'ex ct della nazionale, il Comune die la Soprintendenza. Ilsarà discusso davanti al Tar della Toscana il 17 aprile secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino.ha unasu via San Leonardo e vorrebbe realizzare undi accesso alla proprietà su via della Madonna della Pace. Però per i residenti quell'opera verrebbe completata “mediante un taglio del muro” ponendo problemi di “compatibilità paesaggistica” oltre a “determinare un aumento del traffico veicolare pesante a ...

