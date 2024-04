Firenze da film | al via gli itinerari tra giardini in fiore | set a cielo aperto e musei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 —guidati negli oltre cento anni di cinema aincon splendidi scorci sui monumenti enaturalistici tornati a nuova vita dopo un’accurata riqualificazione. È un fil rouge tra i tesori storici e architettonici della città la nuova proposta di aprile di Enjoy, la rassegna di visite guidate curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi meno noti o da riscoprire sotto un’altra veste. Cinque appuntamenti in programma, dal 7 al 28 aprile, che spaziano dal giardino di Villa Bardini al museo della Specola, rial pubblico dopo i lavori di riqualificazione, fino ad un affascinante percorso tra le vie del centro per riconoscere i set di alcune ...