(Di martedì 2 aprile 2024) L'Associazione Toscana Tumori ha organizzato per il prossimo 6 aprile, alle ore 16, unaalladi Sane alla mostra “Pulcherrima Testimonia.nascosti nell'Arcidiocesi di”, esposizione, ospitata neldisottostante la, a cura della Curia Arcivescovile di, fortemente voluta dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori L'articolo proviene daPost.

Firenze, Basilica di San Lorenzo: visita ai tesori nel Salone di Donatello e nuovo libro sul “tumore ai tempi del lokdown” - Firenze – L’Associazione Toscana Tumori ha organizzato per il prossimo 6 aprile, alle ore 16, una visita alla Basilica di San Lorenzo e alla mostra “Pulcherrima Testimonia. Tesori nascosti ...firenzepost

Firenze, consegnato un nuovo organo ‘a baule’ all’abbazia di San Miniato al Monte - Firenze, 1 aprile 2024 - Erano davvero molte le persone che oggi pomeriggio gremivano l’ Abbazia di San Miniato al Monte, quando i monaci che qui risiedono e che ogni giorno portano avanti la loro mis ...lanazione

Scoppio del Carro 2024 a Firenze per Pasqua: volo perfetto della Colombina - La colombina vola senza intoppi e Firenze festeggia un anno di buoni auspici. Il Brindellone scoppia in tutto il suo splendore. Ancora una volta grande spettacolo per il tradizionale Scoppio del Carro ...informazione