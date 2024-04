Firenze | 45 cittadini vanno al Tar per fare ricorso contro il cancello di Cesare Prandelli

(Di martedì 2 aprile 2024) A45residenti al Bobolino, zona di pregio del capoluogo toscano, hanno presentato unal Tarl’intenzione di, ex tecnico proprio della Fiorentina, di far realizzare un nuovodi accesso nella sua proprietà su via della Madonna della Pace. Secondo quanto riporta l’edizione fiorentina del Corriere, ilsarà discusso al Tar della Toscana il 17 aprile e sarebbe stato presentato in quanto, secondo i residenti della zona, ildisarebbe completato “mediante un taglio del muro”, fatto che comporterebbe problemi di “compatibilità paesaggistica” oltre a “determinare un aumento del traffico veicolare pesante a detrimento delle peculiari ...

