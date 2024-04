Fiorentina-Milan | Serafini | “Diavolo superiore Manca copertura in mediana”

Tmw - Manna in arrivo, per la panchina Italiano prima alternativa a Conte: le strategie di ADL - Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli, un'idea per la prossima stagione che nelle ultime ore ha preso velocemente consistenza.tuttonapoli

Milan Inter: rischio allarme difesa, Tomori e Thiaw entrano in diffida, lo SCENARIO verso il derby - Tomori e Thiaw in diffida Dopo le decisioni del giudice sportivo, scatta l’allarme difesa per il Milan in vista degli impegni contro il Sassuolo ma soprattutto del derby scudetto contro l’Inter.milannews24

MPASINKATU A RFV, Pesano tanto gli errori dei singoli - Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola parola a Malù Mpasinkatu. Il direttore sportivo ed esperto di calcio internazionale ha analizzato così la sfida di sabato sera fra Fiorentina e Milan: "La ...firenzeviola