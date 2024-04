Firenze, 2 aprile 2024 - Non c'è tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta con il Milan. La Fiorentina è già proiettata alla sfida contro l'Atalanta in programma mercoledì al Franchi alle ore ... (sport.quotidiano)

La Fiorentina si prepara a sfidare l’Atalanta per avere accesso alla finale di Coppa Italia. Si terrà infatti domani la semifinale di andata del torneo. Queste le parole del tecnico Viola Italiano : ... (sportface)

Vincenzo Italia no ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina in vista della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta Vincenzo Italia no ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina ... (calcionews24)

GENOA, Infortunio per Malinovskyi: rischia di saltare i viola - Nelle prossime partite, tra cui anche la sfida con la Fiorentina, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Ruslan Malinovskyi, uscito anzitempo sabato scorso per un infortunio al flessore. Per l'ucraino ...firenzeviola

Fiorentina, Italiano sfida l'Atalanta: 'Dobbiampo essere perfetti. Un titolare in dubbio' - Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina dove ha presentato la semifinale d`andata di Coppa Italia che vedrà i viola sfidare l`Atalanta..calciomercato

Da De Rossi a Italiano: quanti possibili cambi di panchina in estate - Il nome preferito dalla dirigenza partenopea per l’affidamento della panchina è quello di Vincenzo Italiano, attualmente alla guida della Fiorentina ma con ogni probabilità in partenza a fine stagione ...siamolaroma