Fiorentina | in estate sarà rivoluzione | ecco chi parte e chi arriva

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 aprile 2024), in: molti calciatori con la valigia in mano e molti altri nel taccuino dei dirigenti Laprepara laper la prossima. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i viola hanno intenzione di fare alcuni cambi radicali e non solo in panchina, dove l’addio di Italiano sembra sempre