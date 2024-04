Fiorentina | i convocati di Italiano per la Coppa Italia

La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la partita di domani sera contro il Milan al Franchi (calcio d`inizio alle ore 20:45).... (calciomercato)

2024-03-29 16:17:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per la partita di domani sera ... (justcalcio)

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Milan (pianetamilan)

Da De Rossi a Italiano: quanti possibili cambi di panchina in estate - Il nome preferito dalla dirigenza partenopea per l’affidamento della panchina è quello di Vincenzo Italiano, attualmente alla guida della Fiorentina ma con ogni probabilità in partenza a fine stagione ...siamolaroma

Verso Cagliari-Atalanta: De Ketelaere, probabile forfait - Domani i nerazzurri vivranno un altro appuntamento importante: la semifinale d’andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. INFORTUNIO IN NAZIONALE. La squadra nerazzurra dovrà sicuramente fare a ...calciocasteddu

Coppa Italia: Italiano, con l'Atalanta serve Fiorentina perfetta - "C'è tanto orgoglio nel vederci protagonisti della terza semifinale di fila in Coppa Italia. L'anno scorso siamo arrivati in finale, stavolta vorremmo condire il nostro percorso con qualcosa di straor ...ansa