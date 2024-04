Finto maresciallo truffa un’anziana | “Sua nipote ha investito un bimbo | 3mila euro o va in carcere”

(Di martedì 2 aprile 2024) Come funziona laagli anziani deldei carabinieri e del sedicente avvocato? Ne è stata vittima una donna di Ronciglione, che ha consegnato aitori 3000di gioielli.

Saronno , 16 marzo 2024 – finto maresciallo dei carabinieri incastra una signora , ma viene a sua volta incastrato dai veri militari dell’Arma. Il truffa tore ha contattato per telefono una donna di 69 ... (ilgiorno)

Si è spacciato per carabiniere Truffa ndo un’anziana, ma è stato fermato poco dopo dai veri militari. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì, in quello che è solo l’ultimo episodio di raggiro ai ... (ilgiorno)

Truffe agli anziani, si fingono carabinieri ed avvocato chiedendo la cauzione per la nipote: denunciato 50enne di Napoli - I fatti: un Finto maresciallo dei Carabinieri, la mattina del 05 marzo u.s., ha chiamato un’anziana donna di Ronciglione sul telefono di casa, comunicandole che la nipote aveva investito delle persone ...ontuscia

Ronciglione, finti Carabinieri e Finto avvocato truffano anziana: riconosciuto e denunciato 55enne pluripregiudicato - Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloI Carabinieri della Stazione di Ronciglione hanno denunciato a piede libero un pluripregiudicato di origini campane per truffa aggravata. Un fi ...osservatoreitalia.eu

Si finge Carabiniere per truffare un’anziana, denunciato 55enne napoletano - Il pluripregiudicato è stato denunciato a piede libero per il reato di truffa I carabinieri della Stazione di Ronciglione, in provincia di Viterbo, hanno denunciato a piede libero un pluripregiudicato ...ilmeridianonews