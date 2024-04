Finlandia | sparatoria in una scuola vicino Helsinki | diversi feriti Arrestato sospetto responsabile

(Di martedì 2 aprile 2024) I fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, 2 aprile, in unadi Vantaa, città non lontana da, nel sud della. Ci sarebbero"tutti minorenni", riportano i giornali locali. Una persona sarebbe stata già arrestata.

