Finlandia | sparatoria in una scuola vicino a Helsinki

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Unaè avvenuta in unadi Vantaa, città non lontana dasituata nel sud della. Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero feriti. Secondo la polizia, il sospetto autore dellaè stato arrestato. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare lontani dallae a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Finlandia , sparatoria in una scuola. Feriti tre studenti . L’attentatore, un 13enne, è stato arrestato dalla polizia Questa mattina una sparatoria si è verificata in una scuola della città di Vantaa, ... (361magazine)

Una sparato ria si è verificata stamane in una scuola nella città finlandese di Vantaa vicino Helsinki. Tre minorenni sono feriti . Il presunto responsabile è stato arrestato, come ha annunciato la ... (open.online)

sparatoria in una scuola finlandese: tre minori feriti e un tredicenne arrestato. Le autorità: «State lontani e non aprite a sconosciuti» - C'è stata una sparatoria all'interno di una scuola elementare in Finlandia. La polizia è intervenuta nell'istituto scolastico di Viertola che si trova a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di ...ilmattino

Finlandia: sparatoria in una scuola, feriti tre minorenni - Roma, 2 aprile 2024 – sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia. È successo nella città di Vantaa, non lontana dalla capitale Helsinki. La polizia ha riferito che il responsabile è stato ar ...quotidiano

sparatoria in una scuola in Finlandia, tre minorenni feriti - La polizia è intervenuta per una sparatoria in una scuola a Vantaa, a pochi chilometri a nord di Helsinki. Il sospetto responsabile già arrestato. La polizia finlandese è intervenuta in risposta ad ...ticinonews.ch