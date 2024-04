Finlandia | sparatoria in una scuola vicino a Helsinki

(Di martedì 2 aprile 2024) Ci sarebbero dei feriti. Arrestato un sospetto: ha 13 anni Unaè avvenuta in unadi Vantaa, città non lontana dasituata nel sud della. Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero feriti. Secondo la polizia, il sospetto autore dellaè stato arrestato. Le autorità hanno esortato i

allarme in Finlandia per una sparatoria in una scuola a Vantaa : almeno tre minorenni sono rimasti feriti. La polizia è intervenuta all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia . Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero feriti. ... (periodicodaily)

Finlandia, sparatoria in scuola: feriti - sparatoria in una scuola in Finlandia. La polizia ha ricevuto alle 9.08 locali, le 8.08 in Italia, una segnalazione relativa a spari nella scuola Viertola di ...lapresse

Finlandia, sparatoria in una scuola a Vantaa: tre minorenni feriti, arrestato il responsabile 13enne - Allarme questa mattina in Finlandia quando la polizia è stata chiamata dopo alcuni spari all'interno della scuola Viertolan, nella cittadina di Vantaa, 20 chilometri a nord della capitale Helsinki.corriere

Violenze sparatoria in una scuola in Finlandia, tre minorenni feriti - La polizia finlandese è intervenuta in risposta ad una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki.bluewin.ch