Finlandia | sparatoria in una scuola nella città di Vantaa | tre minorenni feriti | «Ha sparato un 13enne»

(Di martedì 2 aprile 2024) Unasi è verificata stamane in unafinlandese divicino Helsinki. Tresono. Il presunto responsabile è stato arrestato, come ha annunciato la polizia. Alle persone è stato chiesto di stare lontani dall’area e di non lasciare le loro case.ci sono 800 studenti dalla prima alla nona classe e uno staff di circa 90 persone, secondo il comune locale. «Il pericolo immediato è passato», ha detto a Reuters il preside Sari Laasila, rifiutandosi di commentare ulteriormente l’incidente. Secondo la Bbc ad averè stato un ragazzino di 13 anni. Leggi anche: Strage di Mosca, l’ex generale: «Gli attentatori forse avevano microchip nel ...

