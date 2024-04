Finlandia | sparatoria in una scuola | fermato l’autore “Vittime”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 -questa mattina in unain. È successo nella città di Vantaa, il responsabile è statoma ci sono. Lo ha riferito la polizia che ha isolato l'area. Alle persone è stato chiesto di stare lontani dall'area e di non lasciare le loro case, hanno aggiunto le forze dell'ordine. Notizia in aggiornamento