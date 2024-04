Finlandia | sparatoria in una scuola a Vantaa | arrestato un 12enne | un morto e due feriti minorenni

È di tre feriti, per fortuna non gravi, il bilancio della Sparatoria avvenuta a Vantaa, cittadina della Finlandia a pochi km da Helsinki, in una scuola elementare. A sparare un dodicenne che si è ... (panorama)

Helsinki , 2 apr. (Adnkronos) - Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia . Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso ed altri due ... (liberoquotidiano)

Helsinki , 2 apr. (Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia . Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso ed altri due ... (calcioweb.eu)

Finlandia, spari in una scuola: arrestato un 12enne - In Finlandia la polizia è intervenuta nella scuola Viertola di Vantaa, a nord della capitale Helsinki, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa ad una sparatoria. Le autorità hanno arrestato il ...ilgiornale

sparatoria in una scuola in Finlandia: arrestato un 12enne, un morto e due ragazzi feriti - Roma, 2 apr. (askanews) – Un ragazzo di 12 anni è morto per le lesioni riportate nella sparatoria in una scuola in Finlandia. Altri due studenti, suoi coetanei, sono rimasti feriti nell’incidente. Il ...askanews

Finlandia, sparatoria in una scuola vicino a Helsinki: morto un 12enne - Helsinki, 2 apr. (Adnkronos) - Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia. Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso ed altri due suoi ...lanuovasardegna