Finlandia | l’autore della sparatoria in scuola era “problematico”

Roma, 2 aprile 2024 – sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia . È successo nella città di Vantaa, il responsabile è stato fermato ha riferito la polizia che ha isolato l'area. I media ... (quotidiano)

In Finlandia genitori scioccati, autore sparatoria era "problematico" - Roma, 2 apr. (askanews) -Genitori sotto choc sono andati a recuperare i loro figli dopo che un 12enne ha aperto il fuoco uccidendo un compagno e ferendone altri due in modo grave in una scuola a Vanta ...affaritaliani

Polizia Finlandia, 'killer 12enne consegnato ai servizi sociali' - (ANSA) - ROMA, 02 APR - La polizia finlandese ha reso noto che il bambino di 12 anni, che oggi ha aperto il fuoco in una scuola di Vantaa a nord di Helsinki, uccidendo un suo compagno di classe e ...notizie.tiscali