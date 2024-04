Finlandia | dodicenne apre il fuoco a scuola e uccide un coetaneo Altri due alunni feriti in modo grave video

(Di martedì 2 aprile 2024) E’ morto uno dei ragazzini rimasti coinvolti in una sparatoria in unaelementare a Vantaa, alla periferia di Helsinki, in. Tutti i ragazzi coinvolti, compreso quello che ha sparato e che è stato fermato, sono 12enni. LaViertola a Vantaa, la quarta città più grande della, ha circa 800e 90 dipendenti. La frequentano ragazzini tra i sette e i quindici anni. “Tutte le persone coinvolte nella sparatoria sono minorenni”, ha confermato la polizia. I genitori deglihanno raccontato che la sparatoria e’ avvenuta in un’aula. Un testimone ha riferito al giornale Iltalehti che gli spari sono riecheggiati anche nel cortile della: “All’inizio non capivo che fosse un’arma. Poi si e’ sentito un urlo terribile e i bambini hanno ...

Non è la prima spara toria in una scuola in Finlandia quella avvenuta intorno alle 8 del mattino di martedì 2 aprile. A colpire è l'età del sospettato: uno studente di 12 anni, stessa età dei ... (iltempo)

Un dodicenne apre il fuoco in una scuola in Finlandia uccidendo un compagno - Un ragazzo di dodici anni ha aperto il fuoco in una scuola a Vantaa, a nord della capitale finlandese Helsinki, uccidendo un compagno e ferendone gravemente due, prima di essere arrestato. Leggi ...internazionale

Sparatoria in una scuola, muore uno dei ragazzini coinvolti - E’ morto uno dei dodicenni feriti nella sparatoria nella scuola a Vantaa, vicino a Helsinki, in Finlandia. Oltre alla vittima, coinvolti altri tre dodicenni: due sono rimasti feriti, un altro sarebbe ...zoom24

Sparatoria in una scuola a Helsinki, morto un ragazzino di 12 anni - HELSINKI. È morto uno dei dodicenni feriti in una sparatoria questa mattina nella scuola a Vantaa, vicino a Helsinki, in Finlandia. Lo ha riferito la polizia. La sparatoria si è verificata stamane in ...youtg