Finlandia | bambino di 12 anni armato entra a scuola e spara | ucciso un coetaneo e feriti altri due

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 aprile 2024) A Vantaa, in, undi 12ha aperto il fuoco nella sua: nellatoria un suoè rimastodue alunni sono stati. Il dodicenne è poi scappato, ma la Polizia lo ha trovato e arrestato nel vicino sobborgo di Siltamaki. Latoria è avvenuta poco dopo le 9 del mattino (le 8 italiane) di oggi, martedì 2 aprile. Le lezioni erano appena riprese dopo il lungo fine settimana di vacanze pasquali. Al momento non si conoscono molti dettagli sull’accaduto. Ilarrestato è stato trovato in possesso di un’arma, ma le forze dell’ordine non hanno riferito come ne siato in possesso, né hanno precisato di ...