Finlandia | arrestato un 12enne che sparato in una scuola a Vantaa Morto un coetaneo | due feriti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Ha 12 anni l’autore dellaria avvenuta la mattina del 2 aprile, intorno alle 8 – ora italiana – nellaViertolan. Nell’istituto della cittadina di, che si trova a una 20 di chilometri da Helsinki, è frequentato da 800 studenti di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Contando anche i docenti e il personale scolastico, le persone presenti aquando il ragazzo ha aperto il fuoco erano circa 900. La polizia, che ha intimato ai cittadini di non avvicinarsi all’area e di restare in casa, hail giovane di 12 anni, principale sospettato secondo il quotidiano finlandese Ilta-Sanomat. Nellaria erano rimastitre ragazzini. Uno di loro èdopo il ricovero in ospedale. Al momento, non si conosce né come il ...