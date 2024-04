Finlandia | allarme per una sparatoria in una scuola a Vantaa | almeno 3 minori feriti Arrestato un uomo

Finlandia, sparatoria in una scuola: ci sono diversi feriti - Una sparatoria è avvenuta questa mattina in una scuola di Vantaa, in Finlandia. L’allarme è scattato alle 8:08 ora italiana, le 9:08 locali, all’apertura dell’orario scolastico. Secondo le prime ...laprovinciadivarese

allarme sparatoria in una scuola in Finlandia - La polizia è intervenuta per una sparatoria in una scuola a Vantaa, a pochi chilometri a nord di Helsinki. Il sospetto responsabile già arrestato.ticinonews.ch

Sparatoria in una scuola in Finlandia - La polizia finlandese è intervenuta in risposta a una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki. L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle ...laregione.ch