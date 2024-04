Finlandia | 12enne spara a scuola | l' ansia dei genitori davanti all' istituto

Tre minorenni sono rimasti feriti nella Sparatoria in una scuola a Vantaa, in Finlandia . Lo ha riferito la polizia. L'allarme è partito all’apertura dell’orario scolastico, alle 9.08 ora locale, le ... (gazzettadelsud)

Finlandia, sparatoria fuori una scuola a Vantaa: un morto e due feriti fra gli studenti, arrestato un 12enne per aver sparato - Oggi 2 aprile c'è stata una sparatoria a Varnaa, in Finlandia. L'episodio è avvenuto fuori una scuola del posto: la polizia afferma che ci sono stati alcuni feriti. E' stato arrestato il 12enne che ha ...tag24

