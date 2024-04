Fine dei giochi per i Samsung Galaxy S20 con aggiornamenti mensili

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Ci aspettano novità importanti con due serie di smartphone ancora oggi molto apprezzate e diffuse qui in Italia, se pensiamo a quanto raccolto oggi coiS20 e Note 20. Nello specifico, tutto ruota attorno allo sviluppo software di questi modelli, che come osservato di recente hanno già dovuto incassare la chiusura totale nei confronti di Android 14 e della nuova interfaccia concepita dal produttore coreano. Come si poteva facilmente immaginare, infatti, stanno subentrando nuove dinamiche che andranno a condizionare i rilasci dei prossimi mesi per questi device. Niente da fare per iS20 con il rilascio degli: la frequenza da oggi calerà Per il raggiungimento dei limiti “di età”, infatti, modelli come i vari ...