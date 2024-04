Finale Coppa Italia Serie C | Catania-Padova LIVE dalle 20 30

Firenze, 2 aprile 2024 – Si parte con le semifinali di Coppa Italia . Martedì 2 aprile sarà il turno di Juventus e Lazio, ovvero l’unica possibilità per entrambe di vincere un trofeo (Lazio fuori ... (sport.quotidiano)

La diretta testuale di Catania-Padova, match dello stadio Massimino valevole per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per l’ultimo atto della competizione ... (sportface)