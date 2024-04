Final Fantasy | i brani in latino servono a non scontentare nessuno

(Di martedì 2 aprile 2024) La colonna sonora dei videogiochi della serie diriveste da sempre un’importanza centrale nell’economia generale delle avventure che vi vengono narrate. Il compositore Nobuo Uematsu è da sempre molto abile nel tradurre in musica le emozioni che derivano dal gameplay. Parlando della sua produzione artistica, Uematsu ha svelato un retroscena molto particolare. In alcuni, infatti, è difficile riconoscere esattamente le parole che vengono cantate, soprattutto per i giocatori di lingua inglese o giapponese. Il compositore ha ammesso di ricorrere alin certe occasioni, e c’è una ragione precisa per farlo. Come riporta Games Radar, l’utilizzo delsi riscontra anche nella battagliae contro Sephiroth in7. ...

