Final Fantasy e l’uso del latino per la soundtrack | il compositore Nobuo Uematsu spiega il motivo

(Di martedì 2 aprile 2024) Ai fan dinon è sicuramente sfuggito l’utilizzo di brani innella colonna sonora del gioco. A tal proposito, ilhato ildietro questa scelta: si tratta di una lingua poco comprensibile sia per i videogiocatori giapponesi, che per gli utenti nel resto del mondo. Durante un’intervista sul canale YouTube Square Enix MUSIC Channel, hato che ilè stato scelto proprio perché sarebbe stato poco comprensibile per tutti gli utenti. La decisione di utilizzare ilè interessante. Personalmente, ho sempre ritenuto che le nostre canzoni dovessero essere in giapponese, tuttavia, c’era anche la necessità di inserire l’inglese. Allo ...

Final Fantasy 9 Remake non sarebbe "molto ambizioso" come progetto, per un leaker - Final Fantasy 9 Remake sarebbe un progetto 'non molto ambizioso' e probabilmente cross-platform, secondo detto da un presunto leaker.multiplayer

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è in produzione, Nomura impaziente di 'finire la maratona' - Tetsuya Nomura di Square-Enix conferma che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è in produzione, con l'autore impaziente di ultimare la trilogia. Nel mentre Nobuo Uematsu si dice onorato all'idea di comporr ...msn

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è in produzione, Nomura vuole finire "questa maratona" - Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è già in produzione e il direttore creativo Nomura non vede l'ora che 'questa maratona di progetti' arrivi alla propria fine.multiplayer