Fiere | Ieg | in soli 6 mesi attirate su Rimini e Vicenza 82 905 presenze estere da 193 paesi

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il ‘giro del mondo’ in 51. Su 193 dei circa 200riconosciuti nel globo sventola infatti la ‘bandiera’ della partecipazione di operatori che hanno visitato, a, i saloni di Italian Exhibition Group (Ieg). È il risultato della recente strategia internazionale del Gruppo fieristico-congressuale, in un?articolazione fra espansione globale e incoming buyer che genera un network circolare virtuoso di visitazione e business. Le provenienze dei visitatori internazionali di Ieg (ine nelle sole 8prese in esame – Ttg Travel Experience, Ecomondo, Sigep,oro nelle sue due edizioni, Beer&Food Attraction, Key, Enada – si sono registrate 82.905 ...