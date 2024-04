Fezzanese | Pasqua felice Salvezza dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie D, lacomincia ad intravedere la. La compagine del tecnico Cristiano Rolla ha battuto con un secco 3-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana l’Alba nel turno infrasettimanale prele, tre punti fondamentali in un importantissimo scontro diretto. Un successo importante e decisivo per i fezzanoti che consolidano il proprio decimo posto ed aumentano il vantaggio dalla zona playout salito a sei punti staccando, ulteriormente proprio gli albesi finiti a ben dodici lunghezze. Ha passato quindi unaserena il team di Fezzano. Cristiano Rolla è soddisfatto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo con giocate di qualità e anche dopo il gol subito non abbiamo perso tranquillità. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto fatica soprattutto nelle seconde palle e ...